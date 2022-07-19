***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.07.2022 09:20
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunun, "negatif" görünüm ile, "B+"dan "B"ye indirilmesinin ardından, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan değerlendirmede şirketimizin kredi notu "B+"dan "B"ye indirilmiş, görünümü ise "negatif" olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046205
BIST
10:582.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,30
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
10:5817,5656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1332
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5656
En Düşük
17,4264
10:5818,0048
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2908
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
18,0117
En Düşük
17,6727
10:58965,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,02
|Açılış
|: 965,57
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
966,06
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler10:58
|KLRHO
|12,55
|12.774.277
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.686.596
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|6.494.815
|% 9,96
|
|RTALB
|10,14
|76.000.986
|% 9,74
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|PENTA
|404,80
|16.710.175
|% -4,98
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|LIDFA
|9,54
|7.288.060
|% -3,25
|
|CANTE
|55,20
|10.187.805
|% -3,16
|
|THYAO
|49,72
|1.121.792.219
|% -0,52
|
|EKGYO
|3,11
|664.217.172
|% 4,71
|
|SISE
|20,80
|505.517.560
|% 0,68
|
|ODAS
|3,53
|296.099.154
|% 1,15
|
|KCHOL
|34,46
|282.800.559
|% 0,47
|
|EKGYO
|3,11
|664.217.172
|% 4,71
|
|ODAS
|3,53
|296.099.154
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,32
|156.021.411
|% -1,59
|
|SISE
|20,80
|505.517.560
|% 0,68
|
|THYAO
|49,72
|1.121.792.219
|% -0,52
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5482
|17,5656
|% 0,76
|
|Euro
|17,9912
|18,0048
|% 1,64
|
|Sterlin
|21,0064
|21,1117
|% 0,96
|
|Frank
|18,0247
|18,1333
|% 1,30
|
|Riyal
|4,6610
|4,6844
|% 0,52
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|2,32
|
|Altın Gr.
|965
|965
|5,25
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.530
|6.613
|-11,00
|
|Yarım
|3.182
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,10
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,39
|
Seans Raporu
10:58
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11:13GLRYH
Yüzde 7.43 oranında artışla 3.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 358, 733 adet işlem
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11:12DESPC
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.81 lira fiyatla işlem gören hissede 550, 447 adet işlem
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11:11RTALB
Yüzde 9.74 oranında artışla 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 679, 938 adet işlem
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11:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 79 kaybederek (% -0.11 ) 2, 611
-
11:10XU100
Endeks 2, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 6, 769.00 milyon TL de