***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunun, "negatif" görünüm ile, "B+"dan "B"ye indirilmesinin ardından, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan değerlendirmede şirketimizin kredi notu "B+"dan "B"ye indirilmiş, görünümü ise "negatif" olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046205BIST