***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Moody's Ratings tarafından 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunun "B2"de "B3"e indirilmesi ve görünümün "negatif"ten "durağan"a çevirilmesinin ardından, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan değerlendirmede şirketimizin kredi notu "B2"de "B3"e indirilmiş, görünümü ise "durağan"a çevrilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056147BIST