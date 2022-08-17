***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.08.2022 08:52
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Moody's Ratings tarafından 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunun "B2"de "B3"e indirilmesi ve görünümün "negatif"ten "durağan"a çevirilmesinin ardından, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan değerlendirmede şirketimizin kredi notu "B2"de "B3"e indirilmiş, görünümü ise "durağan"a çevrilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056147
BIST
10:162.926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 13,05
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.932
En Düşük
2.920
10:1618,2602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
18,2945
En Düşük
18,2188
10:1618,3600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3700
En Düşük
18,2595
10:161.025,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.025,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler10:14
|CMENT
|49,84
|640.942
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,74
|105.352
|% 9,68
|
|CMBTN
|288,00
|24.137.451
|% 8,97
|
|UTPYA
|14,50
|331.760
|% 8,21
|
|INTEM
|93,90
|3.242.080
|% 6,52
|
|GZNMI
|50,95
|6.604.547
|% -9,98
|
|ULAS
|3,19
|252.885
|% -4,49
|
|OTTO
|32,32
|78.408
|% -4,49
|
|PAMEL
|156,10
|4.166.284
|% -3,82
|
|TMSN
|56,10
|8.715.492
|% -3,69
|
|THYAO
|67,35
|509.707.277
|% -0,74
|
|EKGYO
|3,71
|455.220.922
|% 4,80
|
|KCHOL
|42,80
|283.473.946
|% -0,65
|
|TSKB
|3,97
|253.087.100
|% 2,85
|
|KARSN
|7,92
|215.692.600
|% 4,90
|
|EKGYO
|3,71
|455.220.922
|% 4,80
|
|TSKB
|3,97
|253.087.100
|% 2,85
|
|ALBRK
|1,83
|84.726.914
|% 1,67
|
|YKBNK
|5,62
|205.786.140
|% 0,36
|
|ISCTR
|6,22
|198.842.552
|% 0,65
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9511
|17,9752
|% 0,34
|
|Euro
|18,2477
|18,2567
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,6671
|21,7758
|% 0,35
|
|Frank
|18,8114
|18,9247
|% 0,17
|
|Riyal
|4,7720
|4,7959
|% 0,39
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,29
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.896
|6.951
|0,00
|
|Yarım
|3.360
|3.398
|0,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.699
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,03
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|0,85
|