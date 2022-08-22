***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Şirketimizin kredi derecelendirme sürecini tamamlanmış olup, Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AAA (tr) / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak teyit edilmiş, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para Cinsinden Kredi Notları ise "BBB- / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir. JCR tarafından belirlenen kredi notları yatırım yapılabilir seviyedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057621BIST