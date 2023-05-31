***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan yıllık değerlendirme sonucunda, 30 Mayıs 2023 tarihli raporunda, Şirketimizin kredi notunun "B", görünümünün ise "negatif" olarak teyit edildiğini kamuya açıklanmıştır.Fitch Ratings tarafından konuya iliskin olarak yapılan açıklamaya aşağıdaki bağlantından erişebilirsiniz.Fitch Affirms Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS at 'B' Outlook Negative (fitchratings.com)İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154830BIST