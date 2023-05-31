***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.05.2023 09:22
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan yıllık değerlendirme sonucunda, 30 Mayıs 2023 tarihli raporunda, Şirketimizin kredi notunun "B", görünümünün ise "negatif" olarak teyit edildiğini kamuya açıklanmıştır.
Fitch Ratings tarafından konuya iliskin olarak yapılan açıklamaya aşağıdaki bağlantından erişebilirsiniz.
Fitch Affirms Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS at 'B' Outlook Negative (fitchratings.com)
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154830
BIST
11:024.960
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,15
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.962
11:0220,7032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2077
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
11:0222,2340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,2132
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,5298
En Düşük
22,0192
11:021.302,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 14,75
|Açılış
|: 1.302,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler11:02
|COSMO
|75,90
|4.119.795
|% 10,00
|
|KONKA
|36,34
|51.149.457
|% 9,99
|
|GEREL
|20,58
|13.127.344
|% 9,94
|
|SEGYO
|2,36
|60.806.351
|% 9,77
|
|YESIL
|4,05
|78.416.716
|% 7,71
|
|YBTAS
|50.400,00
|453.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|6.468.921
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,99
|134.520
|% -9,93
|
|PAMEL
|187,10
|20.060.646
|% -4,05
|
|CASA
|130,00
|7.150
|% -3,35
|
|THYAO
|148,90
|3.013.236.230
|% 1,29
|
|YKBNK
|10,18
|1.231.886.277
|% -0,88
|
|AKBNK
|16,18
|1.031.287.298
|% -1,16
|
|SISE
|41,48
|878.953.768
|% 0,06
|
|GARAN
|27,06
|847.900.629
|% -2,10
|
|YKBNK
|10,18
|1.231.886.277
|% -0,88
|
|EKGYO
|7,39
|636.297.280
|% -0,14
|
|ISCTR
|11,43
|733.404.833
|% -1,47
|
|AKBNK
|16,18
|1.031.287.298
|% -1,16
|
|KATMR
|1,39
|55.965.285
|% 2,21
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6972
|20,7032
|% 1,01
|
|Euro
|22,1380
|22,2340
|% 0,97
|
|Sterlin
|25,5131
|25,6411
|% 0,89
|
|Frank
|22,6205
|22,7567
|% 0,67
|
|Riyal
|5,5026
|5,5302
|% 1,27
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.302
|1.302
|13,98
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.442
|4.599
|43,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.299
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|0,20
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|-0,57
|