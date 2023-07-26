***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.07.2023 09:33
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından 30 Mayıs 2023 tarihinde kamuoyuna duyurulan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. kredi notuna ilişkin yıllık değerlendirme raporu 21 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır.
İlgili rapor ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175239
BIST
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10:186.652
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 46,58
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
10:1826,9561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0367
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,1049
En Düşük
26,8400
10:1829,8363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1139
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,8658
En Düşük
29,6578
10:181.707,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,95
|Açılış
|: 1.707,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler10:18
|ZEDUR
|66,55
|25.545.475
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,98
|7.639.854
|% 9,98
|
|EDIP
|27,46
|27.104.212
|% 8,88
|
|AKYHO
|2,77
|12.552.003
|% 8,20
|
|SMRTG
|68,30
|382.156.651
|% 7,50
|
|BURCE
|155,10
|109.632.905
|% -9,98
|
|UMPAS
|4,36
|5.450
|% -7,23
|
|BRMEN
|2,14
|374.586
|% -6,55
|
|VANGD
|10,61
|3.177.987
|% -6,52
|
|EUPWR
|164,50
|113.873.254
|% -4,97
|
|YKBNK
|12,78
|1.336.338.831
|% -4,41
|
|ASTOR
|100,90
|1.007.245.240
|% 0,90
|
|THYAO
|218,70
|924.507.927
|% 0,64
|
|KCHOL
|118,90
|630.535.991
|% 2,06
|
|KOZAL
|26,66
|609.460.400
|% 4,55
|
|YKBNK
|12,78
|1.336.338.831
|% -4,41
|
|TSPOR
|6,44
|201.096.829
|% 3,21
|
|EKGYO
|8,27
|224.345.900
|% 0,98
|
|KOZAL
|26,66
|609.460.400
|% 4,55
|
|ODAS
|10,04
|212.513.148
|% 1,83
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9450
|26,9561
|% 0,14
|
|Euro
|29,8217
|29,8363
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,6331
|34,8068
|% 0,05
|
|Frank
|31,1257
|31,3132
|% 0,32
|
|Riyal
|7,1664
|7,2024
|% 0,14
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|4,67
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|5,84
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.111
|11.223
|51,00
|
|Yarım
|5.547
|5.637
|25,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.819
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,38
|21,40
|0,03
|
|B. Petrol
|82,88
|82,88
|-0,37
|