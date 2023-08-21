***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan değerlendirme sonucunda, 21 Ağustos 2023 tarihli raporunda, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AAA (tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)" ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para Cinsinden Kredi Notlarını ise "BBB- / (Stabil Görünüm)" olarak teyit etmiştir. JCR tarafından belirlenen kredi notları yatırım yapılabilir seviyedir.İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187792BIST