***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.08.2023 18:30
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan değerlendirme sonucunda, 21 Ağustos 2023 tarihli raporunda, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AAA (tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)" ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para Cinsinden Kredi Notlarını ise "BBB- / (Stabil Görünüm)" olarak teyit etmiştir. JCR tarafından belirlenen kredi notları yatırım yapılabilir seviyedir.
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187792
BIST
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18:057.797
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
|| 283,36
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.820
18:0527,1622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0933
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
18:0529,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1461
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6757
En Düşük
29,1877
18:051.654,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,86
|Açılış
|: 1.654,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.658,50
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|96,80
|977.605.797
|% 10,00
|
|DOHOL
|14,74
|2.430.043.085
|% 10,00
|
|TURSG
|24,42
|466.913.170
|% 10,00
|
|TUPRS
|139,70
|10.837.966.398
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|7.614.879
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|65.264.442
|% -10,00
|
|RUBNS
|42,48
|826.858.556
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|247.619.787
|% -9,98
|
|BRMEN
|3,35
|1.893.599
|% -6,94
|
|MTRYO
|7,11
|3.980.013
|% -5,20
|
|EREGL
|45,00
|12.569.454.278
|% 7,40
|
|THYAO
|259,00
|12.071.157.438
|% 3,02
|
|TUPRS
|139,70
|10.837.966.398
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,34
|7.648.915.338
|% -1,12
|
|TTKOM
|23,18
|6.669.041.429
|% 6,82
|
|YKBNK
|16,01
|6.173.187.446
|% 0,69
|
|SKBNK
|4,04
|1.462.949.416
|% 0,50
|
|EKGYO
|9,03
|3.090.234.984
|% 5,61
|
|TTKOM
|23,18
|6.669.041.429
|% 6,82
|
|EREGL
|45,00
|12.569.454.278
|% 7,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1514
|27,1622
|% 0,34
|
|Euro
|29,6130
|29,6198
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,5408
|34,7140
|% 0,50
|
|Frank
|30,7803
|30,9658
|% 0,69
|
|Riyal
|7,2180
|7,2542
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|5,36
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|9,46
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.146
|11.240
|112,00
|
|Yarım
|5.590
|5.646
|57,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.823
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,30
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|20,32
|20,35
|0,54
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|-0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:58XU100
Endeks 7, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 87 üstünde . İşlem hacmi 157, 485.00 milyon TL de
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17:58PAPIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 110, 078 adet işlem
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17:57TEZOL
Yüzde 7.26 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 465, 180 adet işlem
-
17:55GSDHO
Yüzde 7.72 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 444, 792 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TCELL, BIMAS