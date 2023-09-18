***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B" olarak teyit ederek, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etmesinin ardından 18/09/2023'te Şişecam'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B" olarak teyit ederek, görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir.İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195981BIST