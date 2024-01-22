***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B3" olarak teyit ederek, not görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmesinin ardından 19 Ocak 2024'te Şişecam'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B3" olarak teyit ederek, görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241820BIST