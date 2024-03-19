***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.03.2024 09:23
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 9 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B"den "B+"ya yükselterek, not görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmesinin ardından 18 Mart 2024'te Şişecam'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmiş ve görünümünü ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir.
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260086
BIST
'
11:048.733
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 14,93
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.764
11:0432,3380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0577
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
11:0435,1194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0633
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0830
11:042.241,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,93
|Açılış
|: 2.241,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.239,03
BIST En Aktif Hisseler11:04
|PKART
|84,15
|17.075.407
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|9.082.855
|% 10,00
|
|ERSU
|25,76
|3.733.036
|% 9,99
|
|AVHOL
|52,90
|95.133.424
|% 9,98
|
|IZINV
|64,00
|30.105.176
|% 9,97
|
|UZERB
|320,00
|4.260.480
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|12.501.240
|% -9,97
|
|DOBUR
|192,80
|41.114.547
|% -7,31
|
|KENT
|982,00
|732.572
|% -6,48
|
|AKFYE
|26,78
|358.180.901
|% -6,43
|
|THYAO
|272,50
|2.730.915.320
|% 1,49
|
|TUPRS
|167,10
|956.002.827
|% 1,15
|
|MOGAN
|19,70
|897.696.920
|% -3,62
|
|ARTMS
|56,65
|701.427.604
|% -4,06
|
|DOAS
|307,00
|646.544.741
|% -1,29
|
|ZOREN
|5,25
|270.929.998
|% 0,38
|
|MOGAN
|19,70
|897.696.920
|% -3,62
|
|ISCTR
|10,34
|351.850.877
|% 0,10
|
|EKGYO
|10,50
|335.682.721
|% -0,38
|
|CEMAS
|5,31
|161.903.333
|% 4,12
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3339
|32,3380
|% 0,18
|
|Euro
|35,1105
|35,1194
|% -0,18
|
|Sterlin
|42,0806
|42,2915
|% -0,32
|
|Frank
|37,2556
|37,4423
|% -0,28
|
|Riyal
|8,8357
|8,8800
|% -0,09
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,91
|24,95
|% 0,66
|
|Platin
|903,73
|905,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,27
|1.003,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,64
|86,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,58
|2.153,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:04
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11:19AKENR
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 267, 048 adet işlem
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11:18ATATP
Yüzde 4.28 oranında artışla 107.10 lira fiyatla işlem gören hissede 764, 749 adet işlem
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11:17XU100
Endeks 8, 737 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 17, 517.00 milyon TL de
-
11:17TABGD
Yüzde 4.57 oranında artışla 137.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 207, 441 adet işlem
-
11:16EMKEL
Yüzde 4.86 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 023, 171 adet işlem