***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 9 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B"den "B+"ya yükselterek, not görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmesinin ardından 18 Mart 2024'te Şişecam'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmiş ve görünümünü ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir.İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260086BIST