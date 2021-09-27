***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
27.09.2021 22:38
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Yönetim kurulu başkanının adı
Prof. Dr. Ahmet Kırman
İcra başkanı / genel müdürün adı
Mustafa Görkem Elverici
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
3 Kişi olup, oranı %33'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965431
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
18:058,8170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0490
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8062
18:0510,3505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0830
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3048
18:05496,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,68
|Açılış
|: 496,37
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SERVE
|14,30
|629.439
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,77
|7.872.973
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,95
|379.726
|% 10,00
|
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.940.675
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|423.076
|% -9,82
|
|AKYHO
|2,09
|50.690.756
|% -7,93
|
|UTPYA
|20,38
|397.252
|% -7,36
|
|KIMMR
|3,73
|214.452.655
|% -7,21
|
|EDATA
|9,99
|39.808.783
|% -6,20
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 1,13
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% -0,66
|
|BIOEN
|37,66
|577.559.463
|% 0,05
|
|TUPRS
|112,00
|570.875.626
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 1,72
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 1,13
|
|EKGYO
|1,78
|209.091.403
|% -0,56
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% -0,66
|
|KRDMD
|6,37
|489.196.488
|% 1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8152
|8,8170
|% -0,55
|
|Euro
|10,3138
|10,3505
|% -0,80
|
|Sterlin
|12,0508
|12,1112
|% -0,30
|
|Frank
|9,4875
|9,5446
|% -0,68
|
|Riyal
|2,3443
|2,3561
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|0,10
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,02
|
|B. Petrol
|78,66
|78,66
|1,43
|