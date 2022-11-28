***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı2021 Yılında 13 fiziki toplantı gerçekleştirilmiştir.Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 97,44Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu5 gün önceKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıwww.sisecam.com.tr kurumsal internet adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, "Kurumsal Yönetim ve Kimlik" sekmesinde, Esas Sözleşme'nin 10. Maddesinde belirtilmiştir. Ayrıca konuya ilişkin şirket içi düzenleme (Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği) bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırÜst sınır tanımlanmamış olmakla beraber üye seçimlerinde adayın Şirket dışındaki görevleri dikkate alınarak adaylık kabul edilir veya edilmez. Kurumsal Yönetim Komitesi bu hususta bir değerlendirme yaparak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206123Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Dinç Kızıldemir Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Gül Ayşem Sargın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Dinç Kızıldemir Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İzlem Erdem Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Can Yücel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hande Özbörçek Kayaer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Dinç Kızıldemir Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) İzlem Erdem Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Prof. Dr. Şener Oktik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Topluluk Performans Yönetimi Komitesi Prof. Dr. Ahmet Kırman Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Topluluk Performans Yönetimi Komitesi Dinç Kızıldemir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sosyal Sorumluluk Komitesi Prof. Dr. Ahmet Kırman Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sosyal Sorumluluk Komitesi Prof. Dr. Şener Oktik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sosyal Sorumluluk Komitesi Gül Ayşem Sargın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Prof. Dr. Ahmet Kırman Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Gül Ayşem Sargın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Ahu Serter Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Can Yücel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082436BIST