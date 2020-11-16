***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
16.11.2020 13:23
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/11/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/11/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/12/2020
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir. SAHA ile 16 Kasım 2020 tarihinde imzalanan sözleşmenin süresi 2 (iki) yıl olup, sözleşme 15 Kasım 2022 tarihine kadar geçerlidir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888635
BIST
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|DAGI
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|% 10,00
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|CASA
|49,50
|1.025.492
|% 10,00
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|KARTN
|2.359,50
|36.712.886
|% 10,00
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|MARKA
|8,15
|4.570.113
|% 9,99
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|DOAS
|31,92
|231.746.356
|% 9,99
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|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
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|EUYO
|6,99
|927.300
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|ATSYH
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|GARAN
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|
|KRDMD
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|1.009.979.883
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,91
|639.364.851
|% 0,34
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|AKBNK
|6,38
|532.151.633
|% 1,11
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|SISE
|6,85
|514.723.014
|% 0,59
|
|KRDMD
|4,38
|1.009.979.883
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,91
|639.364.851
|% 0,34
|
|GARAN
|9,04
|1.836.098.857
|% 2,03
|
|USAK
|2,59
|364.621.587
|% 5,71
|
|EKGYO
|1,91
|229.587.839
|% 0,53
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,7534
|7,7580
|% 1,01
|
|Euro
|9,1803
|9,1887
|% 1,11
|
|Sterlin
|10,1607
|10,2116
|% 0,56
|
|Frank
|8,4465
|8,4974
|% 0,81
|
|Riyal
|2,0554
|2,0657
|% 0,67
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|13:58
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.890
|1.891
|2,36
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,98
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|8,00
|
|Tam
|3.106
|3.186
|11,33
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|5,49
|
|Çeyrek
|753
|771
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,09
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,63
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