Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

16.11.2020 13:23
GÜNCEL HABERLER



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/11/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/11/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/12/2020
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir. SAHA ile 16 Kasım 2020 tarihinde imzalanan sözleşmenin süresi 2 (iki) yıl olup, sözleşme 15 Kasım 2022 tarihine kadar geçerlidir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888635


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:581.303
Değişim :  0,88% |  11,41
Açılış :  1.305  
Önceki Kapanış :  1.291  
En Yüksek
1.310 En Düşük
1.298
BIST En Aktif Hisseler13:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 8,80 109.437.817 % 10,00  
CASA 49,50 1.025.492 % 10,00  
KARTN 2.359,50 36.712.886 % 10,00  
MARKA 8,15 4.570.113 % 9,99  
DOAS 31,92 231.746.356 % 9,99  
daha fazla
13:58 Alış Satış %  
Dolar 7,7534 7,7580 % 1,01  
Euro 9,1803 9,1887 % 1,11  
Sterlin 10,1607 10,2116 % 0,56  
Frank 8,4465 8,4974 % 0,81  
Riyal 2,0554 2,0657 % 0,67  
daha fazla
13:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.891 2,36  
Altın Gr. 470 470 3,98  
Cumhuriyet 3.125 3.172 8,00  
Tam 3.106 3.186 11,33  
Yarım 1.501 1.541 5,49  
Çeyrek 753 771 2,74  
Gümüş.Ons 24,78 24,82 0,15  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 0,09  
B. Petrol 43,41 43,41 0,63  
Seans Raporu 13:58
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru