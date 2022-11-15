***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
15.11.2022 14:48
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/11/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/11/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/12/2021
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir. SAHA ile 15 Kasım 2022 tarihinde imzalanan sözleşmenin süresi 2 (iki) yıl olup, sözleşme 15 Kasım 2024 tarihine kadar geçerlidir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080088
BIST
16:244.640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 69,88
|Açılış
|: 4.570
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
16:2418,6128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
16:2419,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2822
|Açılış
|: 19,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
16:241.062,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.062,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler16:22
|BRLSM
|22,22
|158.902.750
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|293.169.728
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.067.476.640
|% 9,99
|
|AGESA
|34,36
|442.451.672
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|137.924.063
|% 9,99
|
|MNDRS
|9,91
|177.448.020
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|895.683.035
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|12,97
|161.011.749
|% -7,29
|
|THYAO
|109,80
|7.975.052.680
|% 0,09
|
|EREGL
|37,88
|6.710.779.158
|% 1,45
|
|ODAS
|12,29
|4.968.322.297
|% 3,36
|
|ASELS
|41,86
|4.855.774.710
|% 0,38
|
|PETKM
|15,12
|4.239.892.998
|% -0,92
|
|ODAS
|12,29
|4.968.322.297
|% 3,36
|
|ISCTR
|9,45
|3.569.808.865
|% 2,05
|
|SKBNK
|2,31
|863.220.348
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,61
|2.037.946.627
|% -0,88
|
|YKBNK
|10,14
|3.470.753.886
|% 3,36
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6009
|18,6137
|% 0,05
|
|Euro
|19,4779
|19,4918
|% 1,41
|
|Sterlin
|22,0497
|22,1603
|% 1,13
|
|Frank
|19,6926
|19,8113
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9370
|4,9618
|% 0,05
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|12,95
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|2,43
|
|Cumhuriyet
|7.087
|7.196
|75,00
|
|Tam
|7.052
|7.165
|31,00
|
|Yarım
|3.425
|3.503
|15,00
|
|Çeyrek
|1.712
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,13
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,41
|92,41
|-0,73
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:37RYSAS
Yüzde 5.51 oranında artışla 17.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 990, 126 adet işlem
-
16:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 5 artarak (% 1.85 ) 5, 043
-
16:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, ODAS
-
16:36IZMDC
Yüzde 6.73 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 996, 539 adet işlem
-
16:34ALBRK
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 042, 798 adet işlem