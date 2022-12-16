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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

16.12.2022 08:44
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/11/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/11/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/12/2022
Açıklama

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu" tamamlanmıştır. 16 Aralık 2021 tarihinde açıklamış olduğumuz 95,51 (10 üzerinden 9,55) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, 16 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 96,01 (10 üzerinden 9,60) olarak revize edilmiştir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,49 97,51 99,48 93,82 96,01




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087672


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Yarım 3.491 3.549 1,00  
Çeyrek 1.751 1.774 0,00  
Gümüş.Ons 22,88 22,90 -0,21  
Gümüş Gr. 13,73 13,74 -0,10  
B. Petrol 80,98 80,98 -0,23  
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