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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

04.11.2020 09:29
GÜNCEL HABERLER



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
19.10.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
02.11.2020
Davanın Konusu
Genel Kurul Kararının İptali
Karşı Taraf(lar)
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İstanbul Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/783 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
10.01.2021
Alınan Karar
Yoktur.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

30.09.2020 tarihinde tescil edilen birleşme işlemi neticesinde Şirketimiz tarafından devralınan Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin, anılan birleşme işleminin onaya sunulduğu 26.08.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlarının iptali için, pay sahiplerimizden Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. tarafından dava açıldığı hususu Şirketimize 2.11.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu hususta bir gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuat gereğince kamuya açıklama yapılacaktır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886014


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Tam 3.451 3.538 70,58  
Yarım 1.668 1.711 34,14  
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