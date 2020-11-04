***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
04.11.2020 09:29
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
19.10.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
02.11.2020
Davanın Konusu
Genel Kurul Kararının İptali
Karşı Taraf(lar)
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İstanbul Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/783 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
10.01.2021
Alınan Karar
Yoktur.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
30.09.2020 tarihinde tescil edilen birleşme işlemi neticesinde Şirketimiz tarafından devralınan Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin, anılan birleşme işleminin onaya sunulduğu 26.08.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlarının iptali için, pay sahiplerimizden Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. tarafından dava açıldığı hususu Şirketimize 2.11.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu hususta bir gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuat gereğince kamuya açıklama yapılacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886014
BIST
11:441.165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 14,42
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:448,4898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0786
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:449,9160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0746
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:44517,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,30
|Açılış
|: 517,25
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:42
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.262.024
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|UZERB
|32,90
|55.864
|% -9,96
|
|GARAN
|7,01
|1.191.666.051
|% 0,86
|
|HALKB
|5,09
|483.201.784
|% 4,09
|
|KRDMD
|3,38
|458.511.667
|% 3,36
|
|TSKB
|2,21
|428.433.704
|% -3,91
|
|VAKBN
|4,05
|401.427.691
|% 1,25
|
|TSKB
|2,21
|428.433.704
|% -3,91
|
|GARAN
|7,01
|1.191.666.051
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,32
|323.533.751
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,38
|458.511.667
|% 3,36
|
|VAKBN
|4,05
|401.427.691
|% 1,25
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4873
|8,4900
|% 0,94
|
|Euro
|9,9074
|9,9152
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,9598
|11,0148
|% 0,43
|
|Frank
|9,2565
|9,3123
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2576
|2,2690
|% 1,06
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-11,85
|
|Altın Gr.
|517
|518
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|39,93
|39,93
|0,22
|