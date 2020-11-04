***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi19.10.2020Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi02.11.2020Davanın KonusuGenel Kurul Kararının İptaliKarşı Taraf(lar)Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.Davanın TutarıYoktur.Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yoktur.İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. İstanbul Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/783 EsasDavanın Duruşma Tarihi10.01.2021Alınan KararYoktur.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.Açıklamalar30.09.2020 tarihinde tescil edilen birleşme işlemi neticesinde Şirketimiz tarafından devralınan Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin, anılan birleşme işleminin onaya sunulduğu 26.08.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlarının iptali için, pay sahiplerimizden Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. tarafından dava açıldığı hususu Şirketimize 2.11.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu hususta bir gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuat gereğince kamuya açıklama yapılacaktırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886014BIST