***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi19.10.2020Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi02.11.2020Davanın KonusuGenel Kurul Kararının İptaliKarşı Taraf(lar)Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.Davanın TutarıYoktur.Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yoktur.İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. İstanbul Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/783 EsasDavanın Duruşma Tarihi24.05.2021Alınan KararDavanın ReddiBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarKaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. tarafından, Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin 26.08.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirketin Şişecam ile birleşmesine yönelik alınan kararların iptali talebi ile açılan davanın 24.05.2021 tarihli duruşmasında, davanın dava şartı yokluğu nedeniyle reddine, istinaf kanun yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937625BIST