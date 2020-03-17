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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.03.2020 17:22
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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   04.03.2020 tarihinde kamuya açıklandığı üzere Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin corona virüsü kaynaklı bir erteleme olmadığını ve Genel Kurul Toplantısının 27.03.2020 tarihinde yapılacağını duyurur, diğer taraftan fiziken katılım sağlamak istemeyen yatırımcılarımızın elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılım sağlanması yönünde bir tercihte bulunabileceklerini hatırlatırız.
Yapılacak olan genel kurul 2019 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı olup, 30/1/2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. birleşme işlemine ilişkin bir gündem maddesi içermemektedir. Anılan birleşme işlemine ilişkin karar, yetkili organların uygun karar vermeleri ve başta SPK olmak üzere yetkili kamu kurumlarının onay vermeleri halinde, ayrı bir olağanüstü genel kurul toplantısında karara bağlanacağından bu toplantının gündeminde yer almamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830114


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