***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2020 21:20
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.03.2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulunun toplantısında Adnan Bali 'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına, Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın Başkan Vekilliğine seçilmesine, karar verilmiştir. İlgili duyuru olması gereken şablon üzerinden tekrar yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833020
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BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.268.423
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|PGSUS
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|376.437.090
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|TUCLK
|3,30
|22.058.889
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
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|MPARK
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|50.689.930
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|ORMA
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|45.442
|% -10,00
|
|FRIGO
|8,46
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|% -10,00
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|DARDL
|4,08
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|RTALB
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|THYAO
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|% -4,22
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|7,88
|975.622.112
|% -0,76
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|ASELS
|23,12
|741.070.388
|% -4,70
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|ECILC
|5,08
|642.623.006
|% 4,74
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|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
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|IHLGM
|0,90
|178.760.136
|% 7,14
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|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
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|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
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|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
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|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0066
|8,0467
|% 2,89
|
|Frank
|6,7316
|6,7721
|% 1,78
|
|Riyal
|1,7086
|1,7172
|% 0,63
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.621
|1.623
|-7,84
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|Altın Gr.
|335
|336
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,39
|14,45
|0,04
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|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,03
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|B. Petrol
|24,83
|24,83
|-1,51
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