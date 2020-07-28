***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29 Temmuz 2020 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 17:00-18:00 arası Türkçe, 18:00-19:00 arası da İngilizce olmak üzere 2020 yılı ilk yarı yıl sonuçlarının ele alınacağı web yayınları gerçekleştirilecek olup, konuya ilişkin Web yayın bilgilerine ekli dokümanlarda yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862928BIST