***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. ile Selüloz İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yasal prosedür uyarınca Selüloz İş Sendikası tarafından 16.09.2020 tarihi itibariyle grev kararı alınmış ve grev uygulama tarihi belirlenmiş olup, görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde grev uygulamasına 08.10.2020 günü başlanacağı bildirilmiştir. Toplu iş sözleşmesi olağan süreci içerisinde görüşmeler halen devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875349BIST