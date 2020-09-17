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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.09.2020 08:11
GÜNCEL HABERLER



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.  ile Selüloz İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yasal prosedür uyarınca Selüloz İş Sendikası tarafından 16.09.2020 tarihi itibariyle grev kararı alınmış ve grev uygulama tarihi belirlenmiş olup, görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde grev uygulamasına 08.10.2020 günü başlanacağı bildirilmiştir. Toplu iş sözleşmesi olağan süreci içerisinde görüşmeler halen devam etmektedir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875349


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