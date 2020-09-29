***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. ile Selüloz İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma sağlanması suretiyle sonuca ulaşmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877118BIST