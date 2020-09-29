***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2020 08:21
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. ile Selüloz İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma sağlanması suretiyle sonuca ulaşmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877118
BIST
18:051.121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.131
En Düşük
1.116
18:057,8112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0106
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8331
En Düşük
7,7776
18:059,1365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0324
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1458
En Düşük
9,0696
18:05472,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 472,38
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,07
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|3.137,20
|10.218.540
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.694,60
|1.879.930
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.694.838
|% 10,00
|
|DURDO
|20,46
|8.884.804
|% 10,00
|
|JANTS
|217,80
|11.124.244
|% 10,00
|
|AYCES
|91,90
|17.838.987
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,38
|140.112.797
|% -9,88
|
|SEKUR
|11,90
|12.263.939
|% -9,78
|
|PKENT
|730,00
|1.002.330
|% -8,75
|
|SERVE
|15,60
|1.214.755
|% -8,24
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.515
|% -2,51
|
|ASELS
|17,46
|966.206.953
|% 1,39
|
|TRKCM
|5,10
|611.903.462
|% 9,44
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.515
|% -2,51
|
|ODAS
|2,72
|572.090.668
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,07
|320.624.198
|% -1,90
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8015
|7,8112
|% 0,14
|
|Euro
|9,1028
|9,1365
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0150
|10,0652
|% 0,29
|
|Frank
|8,4162
|8,4669
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0760
|2,0864
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-3,18
|
|Altın Gr.
|472
|472
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.30 ) 1, 259
-
17:59VKFYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
-
17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de