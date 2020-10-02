***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2020 14:24
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.09.2020 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. tarafından yapılmış olan bildirim ile detaylarını aktardığımız Türkiye'deki 8. Düzcam Hat Yatırımımız olan Polatlı Fabrikasındaki yeni fırınımız bugün ateşlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877969
BIST
15:521.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 1.139
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|Önceki Kapanış
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1.150
En Düşük
1.138
15:527,7537
En Yüksek
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|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,7450
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,7250
15:529,0776
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En Düşük
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|ALCAR
|143,00
|56.313.402
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|OLMIP
|10,45
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|YAPRK
|70,95
|6.750.935
|% 10,00
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|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
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|BRYAT
|176,10
|78.337.842
|% 9,99
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|YBTAS
|16.342,60
|277.824
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|TKURU
|838,40
|738.630
|% -9,99
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|TACTR
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|2.057.174
|% -9,99
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|SUMAS
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|713.124
|% -9,97
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|THYAO
|10,70
|1.980.143.868
|% 1,52
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|SISE
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|GARAN
|7,11
|1.075.396.978
|% -0,14
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|ASELS
|18,44
|824.809.559
|% -0,49
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|KRDMD
|3,42
|760.740.452
|% 0,29
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|SISE
|7,12
|1.977.212.997
|% 3,04
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|KRDMD
|3,42
|760.740.452
|% 0,29
|
|THYAO
|10,70
|1.980.143.868
|% 1,52
|
|GARAN
|7,11
|1.075.396.978
|% -0,14
|
|HURGZ
|2,25
|312.382.769
|% -7,79
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,7491
|7,7537
|% 0,10
|
|Euro
|9,0724
|9,0776
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,9822
|10,0322
|% 0,36
|
|Frank
|8,3685
|8,4189
|% -0,31
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|Riyal
|2,0580
|2,0683
|% 0,00
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|15:52
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.908
|1.908
|2,02
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|Altın Gr.
|475
|475
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.127
|3.206
|1,95
|
|Yarım
|1.511
|1.551
|0,95
|
|Çeyrek
|758
|775
|0,47
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|Gümüş.Ons
|24,03
|24,08
|0,25
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|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,06
|
|B. Petrol
|39,11
|39,11
|-1,82
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