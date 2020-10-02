***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.09.2020 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. tarafından yapılmış olan bildirim ile detaylarını aktardığımız Türkiye'deki 8. Düzcam Hat Yatırımımız olan Polatlı Fabrikasındaki yeni fırınımız bugün ateşlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877969BIST