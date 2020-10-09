***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2020 16.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Mersin'de yer alan soda ve krom üretim tesisleri ile Adana'da yer alan tuz işletmelerinde Petrol-İş Sendikası ile yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Petrol-İş Sendikası tarafından 09.10.2020 tarihinde başlamak üzere 15.09.2020 tarihinde alınan grev kararının, 08.10.2020 tarihli 3077 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 60 gün ertelenmesine karar verildiği 09.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.Petrol-İş sendikası ile toplu iş sözleşmesine ilişkin görüşmeler halen devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880361BIST