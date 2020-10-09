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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.10.2020 09:54
GÜNCEL HABERLER



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020 16.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Mersin'de yer alan soda ve krom üretim tesisleri ile Adana'da yer alan tuz işletmelerinde  Petrol-İş Sendikası ile yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Petrol-İş Sendikası tarafından 09.10.2020 tarihinde başlamak üzere 15.09.2020 tarihinde alınan grev kararının, 08.10.2020 tarihli 3077 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 60 gün ertelenmesine karar verildiği 09.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
  
Petrol-İş sendikası ile toplu iş sözleşmesine ilişkin görüşmeler halen devam etmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880361


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Altın Ons 1.914 1.914 20,03  
Altın Gr. 488 488 4,49  
Cumhuriyet 3.227 3.276 42,00  
Tam 3.211 3.290 35,34  
Yarım 1.552 1.592 17,10  
Çeyrek 778 796 8,54  
Gümüş.Ons 24,25 24,29 0,44  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,10  
B. Petrol 43,00 43,00 -0,34  
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