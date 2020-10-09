***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2020 09:54
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020 16.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Mersin'de yer alan soda ve krom üretim tesisleri ile Adana'da yer alan tuz işletmelerinde Petrol-İş Sendikası ile yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Petrol-İş Sendikası tarafından 09.10.2020 tarihinde başlamak üzere 15.09.2020 tarihinde alınan grev kararının, 08.10.2020 tarihli 3077 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 60 gün ertelenmesine karar verildiği 09.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
Petrol-İş sendikası ile toplu iş sözleşmesine ilişkin görüşmeler halen devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880361
BIST
12:361.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
12:367,9341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0094
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
12:369,3602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0097
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
12:36488,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,63
|Açılış
|: 487,99
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler12:34
|IDEAS
|11,66
|4.976.172
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.052.015
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|105.181.997
|% 9,98
|
|KLMSN
|17,41
|44.514.318
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.041.901
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|925.192
|% -9,98
|
|SISE
|6,89
|781.577.041
|% 1,47
|
|GARAN
|7,04
|473.793.552
|% 1,00
|
|KERVT
|7,16
|261.692.763
|% 9,15
|
|TUPRS
|82,40
|249.566.929
|% 0,67
|
|TKNSA
|9,09
|233.054.536
|% 3,65
|
|SISE
|6,89
|781.577.041
|% 1,47
|
|TSKB
|1,11
|113.909.421
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,77
|141.283.477
|% 1,14
|
|USAK
|2,23
|167.129.445
|% 6,19
|
|GARAN
|7,04
|473.793.552
|% 1,00
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9271
|7,9333
|% -0,13
|
|Euro
|9,3520
|9,3578
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,2227
|10,2740
|% -0,15
|
|Frank
|8,6459
|8,6980
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1072
|2,1178
|% -0,14
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|20,03
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,49
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|42,00
|
|Tam
|3.211
|3.290
|35,34
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|17,10
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,54
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|-0,34
|
Seans Raporu
12:34
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29AYCES
Yüzde 5.73 oranında artışla 62.70 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 130 adet işlem
-
12:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, ARCLK, DOHOL
-
12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 17 artarak (% 0.49 ) 1, 056
-
12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, VANGD, IDGYO, ATSYH, IDEAS, BRKO, ESEN, DNISI, ETYAT, KLGYO