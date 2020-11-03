***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2020 13:46
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2020 31.01.2020 16.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Mersin'de yer alan soda ve krom üretim tesisleri ile Adana'da yer alan tuz işletmelerinde Petrol-İş Sendikası ile yürütülmekte olan ve 01.01.2020-31.12.2022 dönemini kapsayan 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 02.11.2020 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885698
BIST
13:571.130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,41
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.129
13:578,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0542
|Açılış
|: 8,5070
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5012
En Düşük
8,4096
13:579,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1180
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9478
En Düşük
9,7754
13:57518,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,83
|Açılış
|: 518,21
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:57
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|2.805.897
|% 9,99
|
|ALMAD
|2,41
|657.197
|% -6,59
|
|TLMAN
|29,30
|3.230.949
|% -4,81
|
|BAYRK
|7,58
|6.555.173
|% -4,77
|
|FORMT
|5,00
|5.182.030
|% -4,58
|
|UFUK
|10,60
|99.481
|% -4,50
|
|SISE
|6,33
|819.959.949
|% -0,47
|
|PETKM
|4,20
|777.793.690
|% 2,44
|
|TSKB
|2,32
|619.424.251
|% -9,02
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|GARAN
|6,64
|502.642.134
|% 0,45
|
|TSKB
|2,32
|619.424.251
|% -9,02
|
|PETKM
|4,20
|777.793.690
|% 2,44
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|DOHOL
|2,42
|369.618.688
|% -0,82
|
|SISE
|6,33
|819.959.949
|% -0,47
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4883
|8,4943
|% 0,64
|
|Euro
|9,9325
|9,9413
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,9983
|11,0535
|% 1,19
|
|Frank
|9,2366
|9,2922
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2581
|2,2694
|% 0,63
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|1,60
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.419
|3.503
|36,44
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|17,63
|
|Çeyrek
|829
|847
|8,81
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|39,89
|39,89
|0,92
|