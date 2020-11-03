***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.10.2020 31.01.2020 16.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Mersin'de yer alan soda ve krom üretim tesisleri ile Adana'da yer alan tuz işletmelerinde Petrol-İş Sendikası ile yürütülmekte olan ve 01.01.2020-31.12.2022 dönemini kapsayan 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 02.11.2020 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885698BIST