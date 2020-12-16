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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.12.2020 10:04



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

6 Temmuz 2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Şişecam, yenilikçi, esnek ve piyasanın ihtiyaçlarına büyük bir hız ve çeviklikle cevap verebilen ARGE kabiliyeti ve ürün geliştirme yetkinliğiyle, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren yüzde yüz yerli özel bir kaplama teknolojisi geliştirmiştir. Şişecam'ın Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi üzerinde Sağlık Bakanlığı'nca yetki verilen Türkiye'deki laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen testler, teknolojinin koronavirüs dahil aşağıda listelenmiş olan mikroorganizmalarda etkin olduğu onayıyla*, başarıyla tamamlanmış, ruhsatlandırma ile uygulama ve satış faaliyetlerine ilişkin resmi onay süreçleri 15 Aralık 2020 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi öncelikle içecek ve masaüstü ürün grubunda yer alan seçili cam ev eşyası ürünlerinde kullanılacak olup, 2021 yılbaşı itibariyle seri üretime başlanması, ilk aşamada, toplam cam ev eşyası üretim kapasitesinin %10'unun V-Block Teknolojisi uygulanmış ürünlerin üretimine ayrılması planlanmıştır. Başlangıç olarak, V-Block Teknolojisi uygulanmış cam ev eşyası ürünleri Türkiye iç pazarında, perakende satış noktalarına ek olarak ikram (otel-restoran-kafe) ve B2B satış kanalları üzerinden satışa sunulacaktır. V-Block Teknolojisi uygulanmış ürünlerin, başta Bulgaristan olmak üzere cam ev eşyası iş kolumuzun yurtdışı tesislerinde üretilmeleri olanağı da değerlendirilmekte olup, ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından üretildiği bölge içinde ve/veya dışındaki coğrafyalarda satışa sunulacaktır. Önümüzdeki dönemde bu teknolojinin diğer cam üretimi odaklı işkollarına da uygulanması ve yasal izin süreçlerinin yürütülmesinin ardından pazara sunulması planlanmaktadır. Bahsi geçen teknolojiye ve uygulama sistemine dair yapılan patent başvuruları 3 Temmuz 2020 itibariyle yapılmıştır.
*Etkin Olduğu Mikroorganizmalar      Aktive Oranı
ISO22196:2010 Standardına Göre
E.Coli                                                          %99,50
S. Auerus                                                    %99,50
ISO21702:2019 Standardına Göre
Covid-19 (SARS-COV2)                                %94,10
Human Coronavirus 229E                             %90,00
Bovine Coronavirus                                      %90,00
Poliovirus Tip 1                                            %99,00
Adenovirus Tip 5                                          %99,50
Murine Norovirus                                          %99,50
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893335


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