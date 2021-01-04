***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBirleşme öncesi bağlı ortaklıklarımızdan, Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin kar dağıtımı 18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,Geçici Madde 13'te yer alan düzenlenme nedeniyle 04.01.2021 tarihine ertelenmişti. 04.01.2021 tarihi itibarıyla kalan taksitler pay sahiplerine ödenmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896821BIST