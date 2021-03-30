***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2021 20:12
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür görevinden ayrılacak olması nedeniyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Mali İşler Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Mustafa Görkem Elverici'nin 01 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak görevlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921998
BIST
18:051.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
18:058,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1593
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
18:059,8116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1439
|Açılış
|: 9,7100
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|Önceki Kapanış
|: 9,5950
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9,9300
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18:05452,21
En Yüksek
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|: 0,28%
|| 1,27
|Açılış
|: 452,21
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|375,10
|115.038.713
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|14.185.383
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|73.601.662
|% 9,98
|
|YESIL
|108,00
|32.690.723
|% -10,00
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|22.891.023
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|46.760.828
|% -9,98
|
|VAKKO
|12,57
|14.057.202
|% -9,96
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|FROTO
|197,70
|1.792.222.704
|% 6,86
|
|KRDMD
|7,08
|1.042.717.736
|% 3,06
|
|THYAO
|12,71
|905.929.283
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,20
|576.266.190
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|TSKB
|1,35
|329.019.647
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,19
|371.690.323
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3539
|8,3588
|% 1,94
|
|Euro
|9,7977
|9,8116
|% 1,49
|
|Sterlin
|11,4350
|11,4924
|% 1,74
|
|Frank
|8,8365
|8,8898
|% 1,75
|
|Riyal
|2,2225
|2,2337
|% 2,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|-29,66
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|-0,89
|
Seans Raporu
18:05
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Yüzde 6.77 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 160 adet işlem
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Yüzde 6.40 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 239 adet işlem
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17:57BRSAN
Yüzde 5.07 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 875 adet işlem
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17:56AVGYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 024 adet işlem
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17:55EUYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 638 adet işlem