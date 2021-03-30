***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür görevinden ayrılacak olması nedeniyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Mali İşler Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Mustafa Görkem Elverici'nin 01 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak görevlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921998BIST