***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYaklaşık 400 Milyon Türk Lirası yatırım ile soğuk tamiri tamamlanan ve Türkiye'deki 6. düzcam hattı yatırımımız olan Yenişehir Fabrikasındaki 240 Bin Ton/yıl kapasiteli fırınımız bugün itibariyle ateşlenmiştir. Konu ile ilgili detayları ekteki basın bülteninde kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922932BIST