***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2021 14:26
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında küresel cam ambalaj pazarının önemli bir hacmine sahip Avrupa pazarındaki fırsatları değerlendirmek amacı ile iki fırınlı ve yıllık 330 bin ton net üretim kapasiteli, işletme sermayesi gereksinimleri dahil yaklaşık 255 Milyon Euro tutarında Avrupa'daki ilk cam ambalaj fabrikası yatırımının Macaristan'da yapılmasına ve yatırımın gerçekleştirilmesi amacı ile de Macaristan'da %100 hissedarlık ile şirket kurulmasına karar verilmiştir. Avrupa'daki bu ilk cam ambalaj tesis yatırımımızın ilk fırınının 2023 yılında operasyona başlaması ve 2025 yılı itibariyle tesisin tam kapasiteye ulaşması ve gerçekleştirilecek bu cam ambalaj tesisi yatırımı ile hem Macaristan hem de Avrupa'da artan cam ambalaj talebinin karşılanması hedeflenmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940533
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
18:0510,4873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0175
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
10,5214
En Düşük
10,4537
18:0510,4600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0300
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,4650
En Düşük
10,4300
18:05523,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,81
|Açılış
|: 523,12
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|31,94
|23.372.542
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.431.368
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.439.468
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.564.849
|% 9,95
|
|SAYAS
|30,08
|15.473.754
|% 9,94
|
|MERIT
|197,10
|2.063.452
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,81
|20.807.761
|% -9,93
|
|METUR
|20,50
|23.414.879
|% -8,89
|
|DIRIT
|5,10
|350.316
|% -7,94
|
|NTHOL
|5,07
|147.881.687
|% -7,65
|
|THYAO
|14,48
|1.212.467.790
|% 1,40
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|KOZAL
|125,20
|1.113.127.827
|% -0,08
|
|KOZAA
|16,27
|646.269.092
|% -2,57
|
|YKBNK
|2,25
|596.411.542
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,25
|596.411.542
|% 0,45
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,99
|279.746.011
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,21
|128.865.729
|% 1,68
|
|TSKB
|1,40
|127.432.144
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4818
|10,4873
|% -0,17
|
|Euro
|10,4500
|10,4600
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,1306
|12,1914
|% -0,35
|
|Frank
|9,5551
|9,6126
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2861
|2,2975
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-8,07
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,84
|71,84
|0,37
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Seans Raporu
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