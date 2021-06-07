***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında küresel cam ambalaj pazarının önemli bir hacmine sahip Avrupa pazarındaki fırsatları değerlendirmek amacı ile iki fırınlı ve yıllık 330 bin ton net üretim kapasiteli, işletme sermayesi gereksinimleri dahil yaklaşık 255 Milyon Euro tutarında Avrupa'daki ilk cam ambalaj fabrikası yatırımının Macaristan'da yapılmasına ve yatırımın gerçekleştirilmesi amacı ile de Macaristan'da %100 hissedarlık ile şirket kurulmasına karar verilmiştir. Avrupa'daki bu ilk cam ambalaj tesis yatırımımızın ilk fırınının 2023 yılında operasyona başlaması ve 2025 yılı itibariyle tesisin tam kapasiteye ulaşması ve gerçekleştirilecek bu cam ambalaj tesisi yatırımı ile hem Macaristan hem de Avrupa'da artan cam ambalaj talebinin karşılanması hedeflenmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940533BIST