***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında"Küresel mükemmellik" hedefiyle gerçekleştirilen faaliyet modelinin fonksiyonel bazlı olarak yeniden yapılandırılması ve bu yapılanma kapsamında, yetkin insan kaynağı ve akıllı teknoloji kullanımı ile müşteri odaklılığı ve bütünsel kurumsal yönetim yaklaşımını merkezine alan, daha bütünleşmiş, yalın, çevik, dijital, optimize ve operasyonel açıdan mükemmel bir Şişecam yolunda çalışmalar sürdürülmesi kapsamında, 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere,- Düzcam Grup Başkanı ve Araştırma ve Geliştirme Teknolojileri Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Reha Akçakaya'nın, Araştırma, Geliştirme ve Kalite fonksiyonundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,- Satınalma Başkanı olarak görev yapmakta olan Selma Öner'in, Tedarik Zinciri fonksiyonundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,- Cam Ambalaj Grubu Başkanı olarak görev yapmakta olan Abdullah Kılınç'ın, Üretim fonksiyonundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,- 30 Mart 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldığı üzere 1 Temmuz 2021 tarihinde Genel Müdür olarak görevi devralacak olan Mali İşler Başkanı Mustafa Görkem Elverici'nin yerine halen Mali İşler Başkanlığı'nda Finansal Analiz ve Mali Kontrol Direktörü olarak görev yapmakta olan Gökhan Güralp'in, Mali İşler fonksiyonundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,- Strateji Başkanı olarak görev yapmakta olan Özlem Vergon'un, Strateji fonksiyonundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,- İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapmakta olan Şengül Arslan'ın, İnsan Kaynakları fonksiyonundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,- Bilgi Teknolojileri Başkanı olarak görev yapmakta olan Gökhan Kıpçak'ın, Bilgi Teknolojileri fonksiyonundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,karar verilmiştir. Satış ve Pazarlama fonksiyonu faaliyetlerini şu aşamada doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak sürdürecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943111BIST