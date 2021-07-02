***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.06.2021 tarihli açıklaması ile duyurusunu yapmış olduğu Macaristan'daki yatırım ile ilgili olarak, 01.07.2021 tarihinde bağlı ortaklarımızdan Sisecam Glass Packaging B.V.'nin %100 hissedarı olduğu ve sermayesi 177.772.834 Macar Forint olan her türlü cam ve cam ürünleri üretimi, işlemesi ve şekillendirmesi alanlarında faaliyet göstermek üzere "Sisecam Glasspackaging Hungary Kft." unvanı ile şirket kuruluşu tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945605BIST