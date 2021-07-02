***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2021 08:57
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.06.2021 tarihli açıklaması ile duyurusunu yapmış olduğu Macaristan'daki yatırım ile ilgili olarak, 01.07.2021 tarihinde bağlı ortaklarımızdan Sisecam Glass Packaging B.V.'nin %100 hissedarı olduğu ve sermayesi 177.772.834 Macar Forint olan her türlü cam ve cam ürünleri üretimi, işlemesi ve şekillendirmesi alanlarında faaliyet göstermek üzere "Sisecam Glasspackaging Hungary Kft." unvanı ile şirket kuruluşu tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945605
BIST
10:371.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.373
10:378,6978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0473
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6992
En Düşük
8,6441
10:3710,2861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
10:37496,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,55
|Açılış
|: 496,57
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,05
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler10:35
|SELVA
|5,37
|13.224.420
|% 9,82
|
|VKFYO
|7,04
|2.806.302
|% 8,98
|
|SAYAS
|28,40
|12.602.113
|% 7,58
|
|ARCLK
|32,02
|241.435.393
|% 7,31
|
|VAKFN
|10,38
|10.735.367
|% 6,68
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|KUTPO
|47,80
|42.071.239
|% -7,81
|
|GEDIK
|8,28
|18.136.168
|% -5,05
|
|OZBAL
|13,45
|7.187.982
|% -4,95
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|THYAO
|13,76
|246.677.983
|% 0,07
|
|ARCLK
|32,02
|241.435.393
|% 7,31
|
|KCHOL
|19,43
|212.806.101
|% 4,86
|
|BERA
|13,44
|100.629.598
|% 1,74
|
|GARAN
|8,42
|90.148.909
|% -0,36
|
|PEKGY
|1,10
|36.604.822
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|62.435.647
|% -0,46
|
|THYAO
|13,76
|246.677.983
|% 0,07
|
|TSKB
|1,29
|16.923.068
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,89
|21.344.942
|% 0,00
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6948
|8,6986
|% 0,56
|
|Euro
|10,2694
|10,2991
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9198
|11,9796
|% 0,44
|
|Frank
|9,3380
|9,3942
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3105
|2,3221
|% 0,48
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|0,44
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,17
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,04
|
|B. Petrol
|75,63
|75,63
|-0,21
|