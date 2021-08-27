***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.05.2020 tarihinde kamuoyu ile paylaştığımız Rekabet Kurumunun yapmış olduğu inceleme ve soruşturma tamamlanmış olup, yapılan soruşturma sonucunda Şirketimizin incelenen 2017-2020 dönemlerinde düzcam pazarında aşırı fiyatlama yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. Maddesi hükmünü ihlal etmediğine ve dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca herhangi bir idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960798BIST