***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2021 16:45
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.05.2020 tarihinde kamuoyu ile paylaştığımız Rekabet Kurumunun yapmış olduğu inceleme ve soruşturma tamamlanmış olup, yapılan soruşturma sonucunda Şirketimizin incelenen 2017-2020 dönemlerinde düzcam pazarında aşırı fiyatlama yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. Maddesi hükmünü ihlal etmediğine ve dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca herhangi bir idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960798
BIST
18:001.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,30
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.457
En Düşük
1.444
18:008,3562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0318
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3473
18:009,8581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0234
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8983
En Düşük
9,8344
18:00485,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,22
|Açılış
|: 485,36
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler18:00
|DESA
|10,12
|6.986.820
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|4.472.160
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,00
|47.794.894
|% 9,96
|
|BALAT
|6,86
|1.709.142
|% 9,94
|
|SUMAS
|93,90
|1.712.629
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.879.918
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,20
|2.412.656
|% -7,76
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|KATMR
|1,54
|90.521.866
|% -5,91
|
|GARAN
|9,55
|1.041.119.649
|% 1,17
|
|THYAO
|12,67
|792.567.504
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,71
|642.852.294
|% 1,98
|
|GESAN
|23,18
|636.465.294
|% -5,85
|
|PETKM
|6,24
|485.721.802
|% 2,63
|
|YKBNK
|2,56
|446.882.361
|% 1,19
|
|ODAS
|1,48
|213.094.720
|% 1,37
|
|GARAN
|9,55
|1.041.119.649
|% 1,17
|
|KARSN
|3,91
|417.348.825
|% 7,12
|
|KRDMD
|7,71
|642.852.294
|% 1,98
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3503
|8,3562
|% -0,38
|
|Euro
|9,8506
|9,8581
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,4467
|11,5041
|% -0,06
|
|Frank
|9,1097
|9,1645
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2209
|2,2320
|% -0,37
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|14,83
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,94
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,08
|
|B. Petrol
|71,47
|71,47
|1,29
|
Seans Raporu
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KRDMD, SAHOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 23 artarak (% 0.10 ) 1, 283
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, ISBIR, YAPRK, AKFGY, DESA, YYAPI, BALAT