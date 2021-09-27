***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2021 10:10
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sayın Senar Akkuş'un istifa sebebiyle 23 Eylül 2021 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi görevinden ayrılmış olması nedeniyle Yönetim Kurulumuz tarafından kalan süre içinde görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Hasan Cahit Çınar'ın 27 Eylül 2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyesi olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili göreviyle seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965284
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