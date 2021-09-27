***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Senar Akkuş'un istifa sebebiyle 23 Eylül 2021 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi görevinden ayrılmış olması nedeniyle Yönetim Kurulumuz tarafından kalan süre içinde görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Hasan Cahit Çınar'ın 27 Eylül 2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyesi olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili göreviyle seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965284BIST