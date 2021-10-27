***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 05:58
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'nin atık cam dönüşüm sektöründeki faaliyetlerinin sektörde faaliyet gösteren diğer teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına dayalı olarak Rekabet Kurumu tarafından Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş için başlatılan ön araştırma hakkında kurul kısa kararı tebliğ edilerek ön araştırmanın taahhütle sonlandırılmasına karar verilmiştir. Rekabet Kurumu'nun almış olduğu kurul kısa kararında, Şirketimizin sunduğu taahhütlerin rekabet sorunlarını giderebilecek olması nedeniyle kabulü, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile bağlı ortaklığı olan Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. açısından bağlayıcı hale getirilmesi ve ön araştırma sürecinin sonlandırılması hususları belirtilmiştir. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş'nin vermiş olduğu taahhütler, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'nin atık cam işleme faaliyetlerini kısmi olarak kısıtlamakta olup, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin faaliyetleri ve finansal sonuçları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972641
BIST
18:051.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.501
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|Önceki Kapanış
|: 1.509
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1.513
En Düşük
1.501
18:059,5329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
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En Düşük
9,5112
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 11,0250
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|Önceki Kapanış
|: 11,1500
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11,1052
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11,0486
18:05550,78
En Yüksek
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|: -1,11%
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|Açılış
|: 550,68
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|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
544,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELVA
|9,02
|35.557.451
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,70
|248.212.542
|% 9,99
|
|AKMGY
|40,06
|2.962.112
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.898.440
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.624.822
|% 9,93
|
|HUBVC
|10,00
|31.696.509
|% -6,28
|
|BIOEN
|27,00
|381.903.590
|% -6,25
|
|ALMAD
|1,44
|9.291.220
|% -5,26
|
|ZOREN
|1,63
|112.534.880
|% -5,23
|
|EUYO
|3,60
|2.625.198
|% -4,76
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|GUBRF
|68,50
|1.449.553.002
|% 5,96
|
|THYAO
|14,70
|1.382.906.362
|% 2,94
|
|TUPRS
|139,80
|944.314.205
|% -1,41
|
|EREGL
|20,00
|868.545.243
|% 1,88
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|ODAS
|1,41
|247.162.316
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,60
|419.713.644
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,97
|264.776.381
|% 0,00
|
|PETKM
|6,50
|829.667.342
|% -1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5312
|9,5329
|% -0,03
|
|Euro
|11,0851
|11,1052
|% 0,35
|
|Sterlin
|13,1095
|13,1752
|% -0,31
|
|Frank
|10,3429
|10,4052
|% -0,32
|
|Riyal
|2,5390
|2,5518
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-5,11
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-6,27
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|-0,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 19, 474.00 milyon TL de
-
17:59ISGSY
Yüzde 9.86 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 710, 798 adet işlem
-
17:58METRO
Yüzde 4.69 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 103, 537 adet işlem
-
17:57SARKY
Yüzde 6.69 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 985, 422 adet işlem
-
17:56KONTR
Yüzde 4.09 oranında artışla 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 012 adet işlem