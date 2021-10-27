***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı olan Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'nin atık cam dönüşüm sektöründeki faaliyetlerinin sektörde faaliyet gösteren diğer teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına dayalı olarak Rekabet Kurumu tarafından Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş için başlatılan ön araştırma hakkında kurul kısa kararı tebliğ edilerek ön araştırmanın taahhütle sonlandırılmasına karar verilmiştir. Rekabet Kurumu'nun almış olduğu kurul kısa kararında, Şirketimizin sunduğu taahhütlerin rekabet sorunlarını giderebilecek olması nedeniyle kabulü, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile bağlı ortaklığı olan Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. açısından bağlayıcı hale getirilmesi ve ön araştırma sürecinin sonlandırılması hususları belirtilmiştir. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş'nin vermiş olduğu taahhütler, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'nin atık cam işleme faaliyetlerini kısmi olarak kısıtlamakta olup, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin faaliyetleri ve finansal sonuçları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972641BIST