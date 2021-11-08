***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, sürdürülebilir bir dünya hedefiyle geliştirilmiş, yeşil ve döngüsel ekonomiye yönelik bir buluş olan ve her türlü atığı zararsız maddelere dönüştürme hedefiyle geliştirilen bir biyoteknoloji olan Basalia Teknolojisi'ne yatırım yapılmasına ve bu kapsamda bu alandaki araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek amacı ile 7CBasalia firması ile global bir şirket kurmak üzere bir mutabakat protokolü imzalanmasına karar verilmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirmesi yapılacak olup ilgili basın bülteni ekte kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976050BIST