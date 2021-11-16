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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.11.2021 08:16
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

27 Mayıs 2020 tarihinde yapılan özel durum durum açıklamasında soğuk tamirinin başlatılacağı belirtilen Türkiye Bursa Yenişehir fabrikasında bulunan düzcam üretim hattı TR-5'in soğuk tamiri yaklaşık 40 milyon Euro yatırım bedeli ile tamamlanmış olup, 15 Kasım 2021 tarihinde ilgili fırın 240.000 ton/yıl kapasite ile ateşlenerek üretime alınmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977935


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