***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22 Kasım 2021 Pazartesi günü Şişecam Genel Müdürü Sayın Görkem Elverici Amerika yatırımına ilişkin webcast yayınları düzenleyecektir. Yayınlara katılım için gerekli bilgiler ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978852BIST