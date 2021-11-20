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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.11.2021 01:26
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 19.11.2021 tarihli toplantısında, Ciner Grubu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki soda faaliyet alanı operasyonlarının %60'ının Şirketimizce devralınması amacıyla aşağıdaki hisse alımlarının, işlemlerin tamamlanmasını takiben ödenmesi şartıyla, hisse satın alımları ve iş geliştirme ile ilgili katlanılan tüm bedeller dahil toplam 450.000.000 Amerikan Doları ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
 
-       Halihazırda %50 hissesi Imperial National Resources Trone Inc, %50 hissesi Şişecam Chemicals USA Inc sahipliğinde olan Pacific Soda LLC'nin %10 hissesinin Imperial National Resources Trone Inc'dan alınması,
-       %100 hissesi Imperial National Resources Trone Inc'a ait olan  Atlantic Soda LLC'nin %60 hissesinin alınması,
-       Amerika Birleşik Devletleri'nde hali hazırda 2,5 milyon ton doğal soda külü kapasitesi ile operasyonlarını sürdüren Ciner Wyoming USA'in %51 hissesine sahip olan Ciner Resources LP'nin %74 payına sahip olan Ciner Resources Corporation şirketinin %60 hissesinin alınması.
          
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirmesi yapılacak olup ilgili basın bülteni ekte kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978851


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FRIGO 2,86 31.828.950 % 10,00  
DURDO 15,84 40.675.158 % 10,00  
SANFM 29,06 27.572.030 % 9,99  
DOBUR 180,90 62.241.720 % 9,97  
TETMT 209,50 9.491.294 % 9,97  
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Dolar 11,1860 11,2790 % 2,20  
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Sterlin 15,0617 15,1372 % 1,37  
Frank 12,0532 12,1258 % 1,43  
Riyal 2,9862 3,0012 % 1,76  
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Altın Gr. 667 667 6,83  
Cumhuriyet 4.386 4.453 1,00  
Tam 4.365 4.476 -8,64  
Yarım 2.110 2.165 -4,18  
Çeyrek 1.058 1.083 -2,09  
Gümüş.Ons 24,57 24,60 -0,23  
Gümüş Gr. 8,90 8,91 0,09  
B. Petrol 78,47 78,47 -2,77  
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