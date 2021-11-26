***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2021 18:47
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26 Kasım 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, şirketimizde Satış ve Pazarlama Kıdemli Direktörü olarak görev yapmakta olan Saliha Ebru Şapoğlu'nun 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren "Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979924
BIST
18:051.776
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -42,82
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.761
18:0512,4834
En Yüksek
|Değişim
|: 4,03%
|| 0,4836
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,6862
En Düşük
11,9402
18:0514,1061
En Yüksek
|Değişim
|: 4,74%
|| 0,6387
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,3282
En Düşük
13,3965
18:05716,78
En Yüksek
|Değişim
|: 3,84%
|| 26,48
|Açılış
|: 716,78
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
737,01
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|63,25
|5.361.240
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.914.810
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|137.303.637
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|28.206.877
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|23.094.227
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.625.622
|% -9,98
|
|DURDO
|20,86
|71.276.025
|% -9,93
|
|SNKRN
|25,22
|802.455
|% -9,93
|
|PGSUS
|88,30
|668.560.100
|% -9,81
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|GARAN
|11,44
|1.948.647.887
|% -2,56
|
|SASA
|39,42
|1.757.757.931
|% 0,72
|
|SISE
|11,94
|1.580.237.488
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,22
|897.333.388
|% 0,45
|
|HALKB
|4,88
|1.332.476.337
|% -7,05
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|ODAS
|1,54
|308.041.733
|% -4,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3737
|12,4918
|% 4,10
|
|Euro
|13,9978
|14,1251
|% 4,88
|
|Sterlin
|16,4953
|16,5780
|% 3,49
|
|Frank
|13,4052
|13,4859
|% 4,98
|
|Riyal
|3,3010
|3,3176
|% 3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|2,74
|
|Altın Gr.
|718
|718
|27,69
|
|Cumhuriyet
|4.746
|4.818
|198,00
|
|Tam
|4.720
|4.844
|195,58
|
|Yarım
|2.281
|2.343
|94,61
|
|Çeyrek
|1.144
|1.171
|47,30
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|9,26
|9,27
|0,15
|
|B. Petrol
|73,73
|73,73
|-8,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 301 adet işlem
-
17:58KZBGY
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 453, 946 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 61 kaybederek (% -3.17 ) 1, 909
-
17:57XU100
Endeks 1, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 58 altında . İşlem hacmi 30, 742.00 milyon TL de
-
17:56IHAAS
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 984, 495 adet işlem