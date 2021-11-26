***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26 Kasım 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, şirketimizde Satış ve Pazarlama Kıdemli Direktörü olarak görev yapmakta olan Saliha Ebru Şapoğlu'nun 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren "Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979924BIST