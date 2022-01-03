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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.01.2022 17:09
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 3 Ocak 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
31 Aralık 2021 tarihinde Sayın Zeynep Hansu Uçar'ın istifa ederek görevinden ayrılmış olması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve kalan süre içerisinde görev yapmak üzere Sayın Can Yücel'in 3 Ocak 2022 tarihi itibariyle seçilmesine karar verilmiştir.
 
Ayrıca Zeynep Hansu Uçar Riskin Erken Saptanması,Kurumsal Yönetim Komitesi ve Sosyal Sorumluluk Komitesindeki görevlerinden de ayrılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988080


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