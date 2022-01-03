***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 3 Ocak 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında31 Aralık 2021 tarihinde Sayın Zeynep Hansu Uçar'ın istifa ederek görevinden ayrılmış olması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve kalan süre içerisinde görev yapmak üzere Sayın Can Yücel'in 3 Ocak 2022 tarihi itibariyle seçilmesine karar verilmiştir.Ayrıca Zeynep Hansu Uçar Riskin Erken Saptanması,Kurumsal Yönetim Komitesi ve Sosyal Sorumluluk Komitesindeki görevlerinden de ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988080BIST