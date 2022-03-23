***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile bağlı ortaklıkları Şişecam Otomotiv A.Ş. ve Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'nin üyesi olduğu Türkiye Cam Çimento ve Toprak İşverenleri Sendikası ile Kristal-İş Sendikası arasında şirketimize ait Düzcam Kırklareli, Düzcam Mersin, Düzcam Bursa, Düzcam Ankara, Cam Ev Eşyası Kırklareli, Cam Ev Eşyası Eskişehir, Cam Ev Eşyası Denizli, Cam Ambalaj Mersin, Cam Ambalaj Yenişehir, Cam Ambalaj Eskişehir fabrikalarının ve şirketimize ait 11 numaralı Çimento Toprak ve Cam İş kolunda yer alan diğer işyerleri ile Otocam Lüleburgaz fabrikası, Elyaf Balıkesir fabrikasının kapsamda olduğu yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ve yine Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Camiş Madencilik A.Ş. Bilecik tesisi için işyeri toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 23.03.2022 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve gerekli imzalar tamamlanmıştır. Toplu iş sözleşmesi 01.01.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasında 2 yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. İlgili basın açıklamasını kamuoyunun bilgisine sunarız.Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012543BIST