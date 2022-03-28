***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2022 19:43
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.03.2022 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulunun toplantısında Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın TTK'nın 367. ve 370. maddeleri ile esas sözleşmenin 11/2. maddesi uyarınca murahhas/görevli üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013554
BIST
18:052.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,03
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
18:0514,8332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0026
|Açılış
|: 118,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 117,3700
|
14,8520
En Düşük
14,8049
18:0516,3231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0282
|Açılış
|: 25,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,4800
|
16,3378
En Düşük
16,2242
18:0511,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -0,22
|Açılış
|: 11,96
|
|Önceki Kapanış
|: 12,19
|
12,22
En Düşük
11,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|37,04
|82.405.492
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.830.090
|% 9,96
|
|SERVE
|18,22
|789.574
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.111.864
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|201.159.368
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|73.223.364
|% -9,90
|
|SANEL
|5,51
|4.670.578
|% -9,67
|
|KAPLM
|71,00
|46.444.632
|% -9,21
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 3,20
|
|SASA
|60,55
|2.423.140.548
|% 0,92
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 4,24
|
|KRDMD
|15,15
|1.318.322.030
|% -0,98
|
|EREGL
|32,70
|1.302.530.805
|% -1,51
|
|ODAS
|1,80
|924.859.790
|% 7,14
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,34
|588.998.917
|% 2,63
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 3,20
|
|YKBNK
|3,87
|513.828.947
|% -0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8264
|14,8316
|% 0,01
|
|Euro
|16,2960
|16,3220
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,3572
|19,4543
|% -0,69
|
|Frank
|15,8163
|15,9116
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9428
|3,9626
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-19,80
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-9,57
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|-5,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
-
17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
-
17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem