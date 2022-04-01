***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.04.2022 tarihli toplantısında Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Cem Kozlu'nun 01.04.2022 tarihli istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine sahip Sn. Dilek Duman'ın, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanmasına ve üyeliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015242BIST