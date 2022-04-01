***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2022 19:56
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.04.2022 tarihli toplantısında Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Cem Kozlu'nun 01.04.2022 tarihli istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine sahip Sn. Dilek Duman'ın, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanmasına ve üyeliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015242
BIST
18:052.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,38
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
18:0514,6948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0232
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
18:0516,2277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0223
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
18:05908,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,60
|Açılış
|: 908,13
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
905,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|37.497.991
|% 9,97
|
|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.755.206
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|3.600.279
|% 9,86
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|340,00
|94.474.718
|% -9,28
|
|ETILR
|8,85
|5.384.765
|% -6,25
|
|KLNMA
|14,51
|756.507
|% -6,08
|
|AKFGY
|3,13
|30.655.057
|% -5,72
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|THYAO
|32,78
|3.287.507.191
|% 1,61
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,60
|2.457.323.840
|% 1,96
|
|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
|% 6,06
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|AKBNK
|7,31
|2.177.623.713
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,74
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6839
|14,6933
|% 0,15
|
|Euro
|16,2153
|16,2322
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,1980
|19,2942
|% -0,12
|
|Frank
|15,8085
|15,9037
|% -0,15
|
|Riyal
|3,9041
|3,9237
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-13,75
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-4,34
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,26
|