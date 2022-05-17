***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar8 Kasım 2021 tarihinde yapılmış olan KAP açıklamasında, Basalia Teknolojisi'ne yatırım yapılmasına ve bu kapsamda bu alandaki araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek amacı ile 7CBasalia firması ile global bir şirket kurmak üzere bir mutabakat protokolü imzalanmasına karar verildiği bilgisi verilmişti. Bu kapsamda 1.050.000 CHF sermaye ile İsviçre'de kurulan 7Cbasalia Global AG şirketinin tescil işlemi tamamlanarak kuruluş işlemleri tamamlanmış ve şirketimiz %10 oranında iştirak etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030985BIST