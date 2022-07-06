***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21 Aralık 2021 tarihinde, yeni adlarıyla Şişecam Wyoming LLC'nin %51 hissesine sahip olan Şişecam Resources LP'nin %74 payına sahip olan Şişecam Chemicals Resources LLC ("SCR") şirketinin %60 hissesinin alım işleminin tamamlandığı, açıklanmıştır. Şişecam Resources LP halka açık şirket olup, ödenmiş sermayesinin %26'sı New York Borsa'sında işlem görmektedir.Şişecam Yönetim Kurulu, 5 Temmuz 2022 kararı ile bağlı ortaklığımız Şişecam Resources LP'nin halka açık paylarının satın alınması yoluyla halka kapatılması işlemlerinin başlaması için ilgili şirket yönetimine tavsiyede bulunulmasına karar vermiştir.Söz konusu işleme ilişkin her türlü gelişme, ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince kamuoyuna duyurulacaktır.Şişecam Chemicals Resources LLC tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklama için https://www.businesswire.com/news/home/20220706005457/en/Sisecam-Chemicals-Resources-LLC-Delivers-Proposal-to-Acquire-Sisecam-Resources-LP bağlantısını ziyaret etmenizi rica ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042274BIST