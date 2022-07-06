***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2022 17:26
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21 Aralık 2021 tarihinde, yeni adlarıyla Şişecam Wyoming LLC'nin %51 hissesine sahip olan Şişecam Resources LP'nin %74 payına sahip olan Şişecam Chemicals Resources LLC ("SCR") şirketinin %60 hissesinin alım işleminin tamamlandığı, açıklanmıştır. Şişecam Resources LP halka açık şirket olup, ödenmiş sermayesinin %26'sı New York Borsa'sında işlem görmektedir.
Şişecam Yönetim Kurulu, 5 Temmuz 2022 kararı ile bağlı ortaklığımız Şişecam Resources LP'nin halka açık paylarının satın alınması yoluyla halka kapatılması işlemlerinin başlaması için ilgili şirket yönetimine tavsiyede bulunulmasına karar vermiştir.
Söz konusu işleme ilişkin her türlü gelişme, ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince kamuoyuna duyurulacaktır.
Şişecam Chemicals Resources LLC tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklama için https://www.businesswire.com/news/home/20220706005457/en/Sisecam-Chemicals-Resources-LLC-Delivers-Proposal-to-Acquire-Sisecam-Resources-LP bağlantısını ziyaret etmenizi rica ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042274
BIST
17:212.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 30,13
|Açılış
|: 2.389
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|Önceki Kapanış
|: 2.371
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2.405
En Düşük
2.370
17:2117,2287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
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|Açılış
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En Düşük
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|: 17,5000
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|: 0,94%
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|Açılış
|: 971,84
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|Önceki Kapanış
|: 962,83
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980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:19
|KONYA
|991,70
|57.425.980
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|13.177.855
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.531.828
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.565.727
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|81.040.151
|% 9,96
|
|ULUSE
|186,30
|10.125.499
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,12
|25.332.571
|% -8,95
|
|KRGYO
|7,38
|55.446.008
|% -4,77
|
|AKGRT
|2,61
|35.713.007
|% -4,74
|
|GESAN
|46,20
|259.464.967
|% -4,74
|
|THYAO
|48,06
|4.649.935.018
|% 2,26
|
|EREGL
|26,54
|1.815.845.808
|% 1,76
|
|SISE
|21,00
|1.487.032.834
|% 0,00
|
|TUPRS
|246,50
|1.111.659.231
|% -3,41
|
|HEKTS
|30,46
|1.051.108.078
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,75
|806.142.105
|% -1,43
|
|TSKB
|2,03
|270.720.215
|% 4,64
|
|YKBNK
|4,19
|547.062.774
|% 0,48
|
|THYAO
|48,06
|4.649.935.018
|% 2,26
|
|ODAS
|2,78
|243.518.689
|% 0,00
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2143
|17,2249
|% 1,48
|
|Euro
|17,5303
|17,5535
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,4529
|20,5555
|% 1,12
|
|Frank
|17,6232
|17,7294
|% 1,01
|
|Riyal
|4,5767
|4,5997
|% 1,57
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-10,84
|
|Altın Gr.
|973
|973
|10,12
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.537
|6.632
|30,00
|
|Yarım
|3.199
|3.243
|15,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|-1,06
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