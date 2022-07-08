***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2022 08:56
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'nin atık cam dönüşüm sektöründeki faaliyetlerinin sektörde faaliyet gösteren diğer teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına dayalı olarak, Rekabet Kurulu'nun 22.10.2020 tarihli kararı uyarınca başlattığı ön araştırma 21/10/2021 tarihli Kurul kararı ile şirketimizin vermiş olduğu taahhütler ile sonlandırılmıştı.
Şirketimizin yapmış olduğu başvuru üzerine Rekabet Kurulu'nun 07.07.2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin ön araştırma kapsamında vermiş taahhütler Kurul tarafından tekrar değerlendirilmiş olup, taahhütler süre ve kapasite kısıtı açısından şirketimiz lehine düzeltilmesi suretiyle revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044089
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,3086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0406
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
18:0517,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6036
En Düşük
17,4576
18:05967,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,59
|Açılış
|: 967,97
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
969,83
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2885
|17,3034
|% 0,21
|
|Euro
|17,5629
|17,5840
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,6825
|20,7862
|% -0,01
|
|Frank
|17,6650
|17,7714
|% 0,14
|
|Riyal
|4,5901
|4,6131
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|2,96
|
|Altın Gr.
|968
|969
|3,22
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.476
|6.600
|14,00
|
|Yarım
|3.170
|3.227
|7,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.613
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,45
|