***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı olan Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'nin atık cam dönüşüm sektöründeki faaliyetlerinin sektörde faaliyet gösteren diğer teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına dayalı olarak, Rekabet Kurulu'nun 22.10.2020 tarihli kararı uyarınca başlattığı ön araştırma 21/10/2021 tarihli Kurul kararı ile şirketimizin vermiş olduğu taahhütler ile sonlandırılmıştı.Şirketimizin yapmış olduğu başvuru üzerine Rekabet Kurulu'nun 07.07.2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin ön araştırma kapsamında vermiş taahhütler Kurul tarafından tekrar değerlendirilmiş olup, taahhütler süre ve kapasite kısıtı açısından şirketimiz lehine düzeltilmesi suretiyle revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044089BIST