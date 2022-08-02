***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2022 23:49
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi faaliyet sonuçları ile ilgili değerlendirmeleri içeren basın bültenini kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051340
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0045
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9546
En Düşük
17,9324
18:0518,2488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2613
En Düşük
18,2354
18:051.017,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,41
|Açılış
|: 1.017,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.015,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9345
|17,9401
|% 0,30
|
|Euro
|18,2234
|18,2797
|% -0,48
|
|Sterlin
|21,7519
|21,8610
|% -0,52
|
|Frank
|18,6658
|18,7783
|% -0,55
|
|Riyal
|4,7618
|4,7857
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-9,30
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.783
|6.859
|-24,00
|
|Yarım
|3.305
|3.353
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.676
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,02
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,18
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
-
17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM