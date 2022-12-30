***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Soda ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmesinde çalışan çalışanlarımızın örgütlü olduğu Petrol İş Sendikası ile şirketimiz arasında toplu sözleşme görüşmeleri 30/12/2022 tarihi itibariyle başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091450BIST