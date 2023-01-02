***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2023 18:35
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29 Aralık 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 1 Temmuz 2010 tarihinden bu yana Şirketimizde Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanı olarak görev yapan Özgün Çınar'ın emeklilik talebinin 31 Ocak 2023 tarihinden geçerli olarak işleme konulması ve Hamit Umut Togay'ın 1 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092349
BIST
18:055.661
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 151,94
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.661
En Düşük
5.568
18:0518,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
18:0519,9547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0729
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9271
18:051.097,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.097,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|6.812,30
|610.352.179
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|195.569.268
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|155.717.606
|% 10,00
|
|KOZAL
|621,50
|3.649.242.827
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.429.111
|% 10,00
|
|BRKO
|5,00
|2.044.849
|% -9,91
|
|PRDGS
|9,03
|512.530.420
|% -9,70
|
|UMPAS
|6,75
|4.457.164
|% -8,78
|
|ORMA
|70,25
|1.049.938
|% -6,46
|
|MARTI
|7,50
|91.782.183
|% -6,37
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|THYAO
|146,80
|8.798.936.818
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|ASELS
|64,60
|6.044.397.150
|% 3,94
|
|TCELL
|40,10
|4.968.644.406
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|DOHOL
|11,63
|3.276.752.696
|% 9,92
|
|YKBNK
|11,98
|3.334.216.399
|% 1,44
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|PETKM
|20,44
|4.763.594.149
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7035
|18,7236
|% 0,12
|
|Euro
|19,9095
|19,9901
|% -0,19
|
|Sterlin
|22,4764
|22,5892
|% -0,28
|
|Frank
|20,1359
|20,2572
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9633
|4,9882
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|0,60
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.098
|1,17
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.438
|7.508
|75,00
|
|Yarım
|3.602
|3.670
|37,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.835
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|24,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYAPI
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 789, 465 adet işlem
-
17:57SAMAT
Yüzde 9.94 oranında artışla 21.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 565, 752 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 03 artarak (% 2.71 ) 6, 106
-
17:56XU100
Endeks 5, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 104, 368.00 milyon TL de
-
17:55ETILR
Yüzde 8.29 oranında artışla 15.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 261, 868 adet işlem