***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29 Aralık 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 1 Temmuz 2010 tarihinden bu yana Şirketimizde Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanı olarak görev yapan Özgün Çınar'ın emeklilik talebinin 31 Ocak 2023 tarihinden geçerli olarak işleme konulması ve Hamit Umut Togay'ın 1 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092349BIST