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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2023 17:17
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında, Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve on şehrimizi doğrudan etkileyen depremler sonrasında arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların karşılanması amaçlarıyla, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan ve İş Bankası Grubu tarafından iştirak edilen yardım kampanyasına yapılacak ilk Ortaklar Genel Kurulu'nda onaya sunulacak 2023 yılı bağış limiti içerisinden Şirketimizce 200.000.000 TL nakit tutarında bağış yapılması kararlaştırı
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Cumhuriyet 7.517 7.631 -117,00  
Tam 7.548 7.618 -100,00  
Yarım 3.687 3.728 -48,00  
Çeyrek 1.844 1.864 -24,00  
Gümüş.Ons 21,53 21,56 -0,34  
Gümüş Gr. 13,07 13,09 -0,16  
B. Petrol 84,94 84,94 -0,64  
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